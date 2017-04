Parijs wil verkeerspleinen kleiner en groener

Het immense verkeersplein Place de la Nation in Parijs wordt deze week fors kleiner. Van acht rijstroken gaat het plein terug naar vier. Dat meldt Le Parisien. Voorlopig gaat het om een tijdelijke situatie om te testen of het verkeer niet hopeloos vastloopt door deze versmalling. Mocht dat meevallen, dan wil Parijs Place de la Nation ombouwen tot een verkeersplein met veel groen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In 2019 zou deze reconstructie klaar moeten zijn.

Place de la Nation is niet het enige verkeersplein dat op de nominatie staat om verkleind te worden. Ook zes andere pleinen zoals Bastille, Italie, Gambetta, Panthéon, Madeleine Fêtes wacht bij een geslaagd experiment dit lot.