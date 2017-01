Parijs haalt vitamine D-supplement uit handel

In Frankrijk is een vitamine D-supplement waaraan mogelijk een zuigeling is overleden, woensdag voorlopig uit de handel genomen. Het gaat om een Frans product, Uvestérol D, dat er veel wordt voorgeschreven, meldt de krant Le Figaro.

De minster van Gezondheid, Marisol Touraine, maakte bekend dat onderzoek aanwijzingen heeft opgeleverd dat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen de dood van de baby en het toedienen van dit supplement. Het gaat niet om het middel zelf, maar om de wijze waarop het wordt toegediend.

Een baby van tien dagen oud overleed 21 december in de regio Parijs nadat het Uvestérol D had gekregen met een pipet. Uvestérol D is al sinds 1990 op de markt.