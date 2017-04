Paraguayaanse president niet herkiesbaar

De Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft maandag gezegd dat hij in 2018 niet beschikbaar is voor een nieuwe ambtstermijn, ongeacht of het Congres akkoord gaat met een wetswijziging die dat mogelijk maakt. Eind vorige maand bestormden woedende demonstranten het parlementsgebouw omdat de Senaat in het geheim had ingestemd met de mogelijkheid van herverkiezing van de president. De politie trad hard op maar kon niet voorkomen dat er brand werd gesticht.

Het Paraguayaanse lagerhuis moet zich nog over het voorstel uitspreken. Cartes wachtte het resultaat daarvan niet af en maakte nu al bekend dat hij zich bij de volgende verkiezing niet kandidaat zal stellen. In een ook op Twitter verschenen brief aan de aartsbisschop van Asunción zei hij geïnspireerd te zijn door de oproep van paus Franciscus tot vrede en dialoog.