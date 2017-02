In de Parijse metro is woensdagavond even paniek uitgebroken door een defect in een elektrische installatie, die enorme rook verspreidde. Het incident vond plaats op of nabij het metrostation Place d’Italie. Passagiers werden geëvacueerd van het vol in de rook staande station.

Op Twitter werd melding gemaakt van een explosie. Volgens de politie was dat pertinent niet het geval. Twee mensen liepen lichte rookvergiftiging op. Het metroverkeer was enige tijd ontregeld.