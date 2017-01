Pakistaanse mensenrechtenactivisten verdwenen

In Pakistan zijn sinds het begin van dit jaar vier mensenrechtenactivisten verdwenen. De bekendste, Salman Haider, werd vrijdagavond in de hoofdstad Islamabad als vermist opgegeven. De drie anderen - Ahmad Raza Yasir, Waqas Goraya en Asim Saeed - verdwenen op 4 en 7 januari plotseling.

Alle vier hadden op sociale media kritiek geuit op het machtige leger en zijn invloed op de politiek. Daarnaast hadden zij zich uitgesproken tegen de islamisering van de samenleving voor politieke doeleinden. Hun berichten zijn niet meer oproepbaar.

Minister van Binnenlandse Zaken Chaudhry Nisar Ali Khan is in de senaat ontboden om verslag te doen van de stand van zaken in het onderzoek naar de verdwijningen. De Pakistaanse mensenrechtencommissie sprak maandagavond het veroeden uit dat overheidspartijen bij de verdwijningen betrokken zijn.