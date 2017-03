Overstromingen Australië in nasleep Debbie

De oostkust van Australië kampt nog steeds met de naweeën van de cycloon Debbie die eerder deze week aan land ging in de staat Queensland. Over een breedte van zo’n duizend kilometer zijn er door noodweer overstromingen en is de infrastructuur beschadigd. Twee vrouwen zijn door het natuurgeweld omgekomen.

Het rampgebied loopt van de toeristische ‘goudkust’ van Queensland tot in de staat New South Wales. Meer dan 100.000 huizen zitten zonder elektriciteit. Zeker zes grote rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Mensen vluchten naar het dak van hun huis en wachten daar op redding.

De politie meldde twee lichamen te hebben geborgen. Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers van cycloon Debbie die dinsdag als storm in de op een na hoogste categorie 4 de kust bereikt een daarna afzwakte. De autoriteiten vrezen dat meer mensen zijn omgekomen.