Oud-miljardair Eike Batista voorlopig vrij

De Braziliaanse zakenman Eike Batista mag de resterende periode tot zijn proces thuis afwachten. Het hooggerechtshof in Brazilië bepaalde vrijdag dat Batista, die sinds januari in voorarrest zit, vrij moet worden gelaten.

De zestigjarige Batista was vijf jaar geleden de rijkste man van het land en waarschijnlijk de op zes na rijkste persoon ter wereld. Inmiddels is het leeuwendeel van zijn rijkdom verdwenen en wordt Batista verdacht van het witwassen van geld en omkoping. In 2015 verwierf Batista zelfs de bijnaam „miljardair in de min”, omdat hij al een miljard dollar schuld zou hebben.

Batista wordt er onder meer van beschuldigd toenmalig gouverneur van de deelstaat Rio de Janeiro, Sergio Cabral, omgerekend 15,5 miljoen euro smeergeld te hebben betaald. De rechter liet weten dat de misdaden waarvoor hij terecht staat weliswaar ernstig, maar niet gewelddadig zijn. Hij ziet daarom geen reden om Batista langer vast te houden.