De voormalige leider van Hongkong, Donald Tsang, is veroordeeld voor corruptie. De ex-CEO van Hongkong moet twintig maanden de cel in.

Tsang was jaren de machtigste man in de voormalige Britse kolonie.Tsang had te nauwe privébanden met een mediatycoon. Via hem zou hij forse korting hebben gekregen op de huur van een appartement in ruil voor steun voor een kabinetsbesluit dat deze het bedrijf van deze Bill Wong Cho-bau een digitale zendvergunning zou geven.