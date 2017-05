Oud-chef FBI Mueller leidt Rusland-onderzoek

Robert Mueller, de voorganger van de pas ontslagen FBI-directeur James Comey, gaat het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 verder leiden. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag bekend. Mueller is benoemd tot speciale aanklager in het onderzoek.

„Ik accepteer deze verantwoordelijkheid en zal die zo goed als ik kan op me nemen”, stelt Mueller in een verklaring. Volgens onderminister van Justitie, Rod Rosenstein, was er een speciaal aanklager nodig „zodat de Amerikaanse bevolking volledig vertrouwen heeft in de uitkomst”, van het onderzoek.

Rosenstein benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk iets aan de hand is geweest. President Donald Trump meent dat een grondig onderzoek juist zal uitwijzen dat er geen verbanden zijn tussen zijn campagne en Rusland.

De aanstelling van Mueller kan rekenen op steun van de Democraten, die na het ontslag van Comey vreesden dat het onderzoek zou verwateren. „Dit is precies de juiste man voor deze klus”, liet de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, weten. Hij geeft aan dat de benoeming van een speciale aanklager broodnodig was.

Trump ontsloeg kortgeleden Comey omdat hij niet tevreden was over zijn werk. Comey was bezig met het onderzoek naar de mogelijke banden tussen Rusland en de entourage van Trump. Dit feit had volgens Trump niets met het ontslag te maken.

Robert Mueller werd enkele dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 ingezworen als directeur van de FBI. Hij bleef tot begin september 2013 de baas van de federale recherche.