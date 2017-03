Otto en Matthew taboe als orkaannaam

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft Otto en Matthew geschrapt als namen voor orkanen. Stormen met die naam zaaiden vorig jaar dood en verderf in het Caribisch gebied, Midden-Amerika en de VS.

Orkanen krijgen aan de hand van het alfabet en een lijst namen toebedeeld. Otto wordt in het vervolg Owen en Matthew zal Martin worden, zo liet de WMO dinsdag weten.

Matthew veroorzaakte grote schade in oktober. Op Haïti vielen 546 doden. De orkaan trok daarna verder over Cuba naar de VS waar nog eens 33 mensen het leven verloren. Orkaan Otto trof in november Nicaragua, Costa Rica en Panama waar bij elkaar achttien mensen het leven verloren.

Volgens de WMO was het seizoen met vijftien tropische stormen in Noord- en Centraal-Amerika en het Caribische gebied vorig jaar heftiger dan gemiddeld.