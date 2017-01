Opstand ex-militairen in stad Ivoorkust

In de centraal gelegen stad Bouaké in Ivoorkust hebben ex-militairen wapens uit politiekazernes geroofd en controleposten opgericht. Volgens een plaatselijke journalist en een legerofficier zijn de ex-soldaten nu heer en meester in de stad.

Rond 02.00 uur werd er hevig geschoten toen de ex-soldaten wapens uit de politiekazernes haalden. Later werd het rustig, maar tot laat in de ochtend klonken er af en toe schoten, meldden inwoners. De opstandelingen lieten de inwoners met rust, maar droegen hen op binnen te blijven.

Een officier in Bouaké zei dat het leger op instructies wachtte. Het legerhoofdkwartier in de commerciële hoofdstad Abidjan liet weten dat versterkingen naar Bouaké onderweg waren.

In Bouaké begon in 2002 een opstand tegen de toenmalige president Laurent Gbagbo. De opstandelingen kregen toen de noordelijke helft van het land in handen. Pas in 2011 werden het noorden en zuiden herenigd. De huidige president, Alassane Ouattara, is afkomstig uit het noorden.