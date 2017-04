Oproerpolitie Moskou al op been voor protest

De oproerpolitie in Moskou is al met honderden agenten aanwezig in het centrum van de Russische hoofdstad waar zaterdagmiddag een demonstratie wordt gehouden tegen president Poetin. De betogers eisen dat Poetin zich niet verkiesbaar stelt voor een vierde termijn als president van Rusland. De demonstratie is nog niet begonnen.

Poetin, die al zeventien jaar de Russische politiek domineert, heeft nog niet bekendgemaakt of hij zich verkiesbaar stelt.

De beweging Open Russia, die zich sterk maakt voor meer democratie in Rusland en is opgericht door Kremlin-criticaster Michail Chodorkovski, heeft opgeroepen tot de protesten.