Oproep tot kalmte over Gibraltar-rel

Spanje roept de Britten op hun kalmte te bewaren in de kwestie-Gibraltar. Michael Howard, oud-leider van de Tory-partij van premier Theresa May, zei afgelopen weekend dat zij bereid zou zijn oorlog te voeren over het Britse overzeese gebiedsdeel in Spanje.

De Spaanse regering is daar enigszins verbaasd over, aldus buitenlandminister Alfonso Dastis. Minister Bert Koenders riep de partijen op geen harde woorden te gebruiken en „cool” te blijven, zei hij voor overleg met zijn EU-collega’s in Luxemburg.

De EU stelt voor Madrid een expliciet vetorecht te geven in de brexitgesprekken over de toekomstige relaties tussen Gibraltar en de EU. Gibraltar zelf vindt dat niet acceptabel. „Je ziet nu hoe moeilijk de scheiding is”, aldus Koenders.

De Britse minister Boris Johnson was duidelijk: het is ondenkbaar dat er iets aan de soevereiniteit van Gibraltar kan veranderen zonder steun en instemming van het Britse volk en dat van Gibraltar, zei hij in Luxemburg.