Oprichter Wikipedia te weer tegen vals nieuws

Jimmy Wales, een van de de oprichters van de online-encyclopedie Wikipedia, begint een nieuwswebsite die de strijd moet aangaan met de verspreiding van vals nieuws.

De site gaat Wikitribune heten en in de loop van mei van start gaan. Wales is een crowdfundingsactie gestart om met de nieuwssite vrij te houden van advertenties. Het platform zal gerund worden door journalisten, factcheckers en vrijwilligers en is gratis toegankelijk voor iedereen.

„Er is een hoop mis met het nieuws, maar we denken de oplossingen te hebben gevonden om het nieuws weer betrouwbaar te maken”, aldus Wales in een promotievideo op de site wikitribune.com. De site wil genoeg geld binnenhalen om tien professionele journalisten aan het werk te zetten.

Naast professionals kunnen ook de lezers een bijdrage leveren aan de artikelen. Net als op Wikipedia zijn de artikelen in principe te bewerken door iedereen.

De verspreiding van vals nieuws kan lucratief zijn voor de makers ervan. Nepberichten verspreid via social media hebben mogelijk invloed gehad op de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar.