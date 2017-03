Oppositieleider Rusland opgepakt bij protesten

De Russische politie heeft zondag honderden mensen opgepakt tijdens demonstraties tegen corruptie in verschillende steden. Een van de arrestanten is oppositieleider Aleksej Navalny, die in het centrum van Moskou door de politie werd meegenomen.

Navalny die tot de demonstratie had opgeroepen, werd opgepakt in de winkelstraat Oelitsa Tverskaja en in een arrestantenwagen gezet. Honderden demonstranten probeerden te voorkomen dat hij werd afgevoerd. Naast het aanpakken van corruptie, eisten de demonstranten het aftreden van premier Dmitri Medvedev.

Navalny schreef op zijn website dat zondag in zeker tachtig steden in Rusland zou worden gedemonstreerd en dat de autoriteiten in de meeste gevallen geen bezwaar hadden gemaakt. Het Kremlin noemde de aangekondigde demonstratie in het centrum van Moskou een „illegale provocatie”.

De demonstraties van zondag zijn de grootste protesten in Rusland sinds de uitbarstingen van onvrede in 2011 en 2012. In Moskou waren volgens de politie 7000 tot 8000 mensen op de been en zijn er in totaal 500 mensen gearresteerd. Een mensenrechtenorganisatie die het aantal detentiegevallen bijhoudt spreekt van 600 arrestaties in enkel de Russische hoofdstad.

In heel Rusland gingen mensen de straat op, waaronder Sint-Petersburg en Novosibirsk in Siberië. In Vladivostok, in het oosten van het land, werden zeker dertig demonstranten opgepakt.