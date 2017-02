Opnieuw stormloop op Ceuta

De Spaanse exclave Ceuta, aan de Straat van Gibraltar, heeft zondagnacht opnieuw een stormloop van migranten te verwerken gekregen. Ongeveer 350 mensen slaagden erin over of door het zes meter hoge, dubbele hek vanuit Marokko Europees grondgebied te bereiken. Er vielen elf gewonden, van wie er enkelen met botbreuken in het ziekenhuis belandden. Dat heeft het Rode Kruis maandag bekendgemaakt.

Vrijdag probeerden zo’n duizend migranten, overwegend afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara, Ceuta te bereiken. De helft had succes. De grensafscheiding is acht kilometer lang. Al maandenlang proberen grote groepen vluchtelingen op zoek naar een beter leven naar binnen te komen. Verscheidene mensen raakten daardoor gewond, onder wie ook Spaanse bewakers die de stroom wilden tegenhouden.