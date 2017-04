Opnieuw geweld in Venezuela

Bij demonstraties tegen de socialistische president Nicolás Maduro, zijn maandag in Venezuela opnieuw slachtoffers gevallen.

Tienduizenden Venezolanen gingen de straat op om te protesteren. Eén persoon kwam om het leven in Mérida, het gaat om een overheidsmedewerker. In dezelfde stad raakte een man gewond door een kogel, hij verkeert in levensgevaar. Een regionale oppositiepartij claimt dat er tevens minstens twee doden bij protesten in Barinas zijn gevallen, dat kon niet worden bevestigd.

Bij de demonstraties zijn tot nu toe elf mensen omgekomen.

De oppositie eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers, met levensmiddelen en medicijnen. Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in een diepe crisis.