Opnieuw bloedbad door bomaanslag Bagdad

Door een zware bomaanslag is donderdag in Bagdad opnieuw een bloedbad aangericht. De terreurdaad kostte circa vijftig mensen het leven, meldden hulpverleners. In een drukke straat in Hayy al-Shurta, met veel garages en handelaren in tweedehands auto’s, werd een geparkeerde wagen met explosieven tot ontploffing gebracht. Er is ook nog een groot aantal gewonden, van wie velen er slecht aan toe zijn.

Het was de aanslag met de meeste slachtoffers dit jaar in de Iraakse hoofdstad en de tweede op rij. Woensdag blies in een voorstad van Bagdad een zelfmoordterrorist zich op in een bestelbus. Ook dat gebeurde in een straat met veel autodealers. Er vielen ten minste vijftien doden en vijftig gewonden.