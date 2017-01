Opluchting in dierentuin: Findus is gevonden

Na vijf dagen spanning hebben de medewerkers van de dierentuin van Gelsenkirchen opgelucht ademgehaald. De ontsnapte lynx Findus is gevonden. Het roofdier met de pluimoortjes is zaterdag na een kleine week stappen, misschien wel in Limburg, herenigd met zijn wederhelft Clara. „Hij is ongedeerd terug”, meldden zijn verzorgers op Facebook.

De ondernemende Findus kon de afgelopen week de kuierlatten nemen doordat de gracht die zijn verblijf omringt was dichtgevroren. De katachtige moet doorgaans niet veel hebben van water, maar ijs bracht hem op een idee. Findus vluchtte een nabijgelegen bos in en hield zich, ondanks een grootscheepse zoekactie, dagenlang schuil.

Een oplettende bewoner spotte het dier, dat door zijn schuwheid geen gevaar vormt voor mensen, vrijdagavond en alarmeerde de politie. Hij ging ook mee met de opgetrommelde specialisten van de dierentuin om de plek aan te wijzen. Findus zwierf er nog rond en werd voorzichtigheidshalve door de dierenarts met een verdovingspijl buiten gevecht gesteld en teruggebracht naar zijn hok. „Hij is nog wat nerveus maar dat houdt vanzelf op. Over een week kunnen de bezoekers hem weer zien.”