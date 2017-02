„Oplevende economie bekostigt defensiebudget”

President Trump heeft dinsdag een eenvoudige rekensom gelanceerd om de beoogde verhoging van het defensiebudget te bekostigen. Door zijn werkgelegenheidsmaatregelen zal de economie aantrekken en met de opbrengst daarvan kunnen de stijgende defensieuitgaven worden betaald.

Trump wil dit jaar het budget voor de defensieuitgaven flink verhogen. The Washington Post onthulde dat het budget met 54 miljard dollar (50 miljard euro) omhoog zal gaan, een stijging van 10 procent. De Amerikaanse president zei aanvankelijk dat hij dat met bezuinigingen wil financieren. Een dag later noemde hij in een interview met Fox News dus ook de oplevende economie als betaalmiddel.

Critici hebben grote twijfels bij de betaalbaarheid van de plannen van Trump. Later dinsdag spreekt Trump het Congres toe en zal hij meerdere beleidslijnen toelichten.