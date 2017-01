Ophef na weigeren fooi zwarte serveerster VS

Een zwarte serveerster wordt in de Verenigde Staten overladen met steunbetuigingen sinds ze een racistisch briefje kreeg toegestopt in plaats van een fooi. Twee klanten schreven „geweldige bediening, geef geen fooi aan zwarte mensen” op hun rekening.

Mensen lopen sindsdien spontaan de zaak binnen om serveerster Kelly Carter geld te geven, zei de eigenaar van het restaurant tegen de BBC. Ook werd via internet meer dan 300 dollar (circa 283 euro) opgehaald voor de vrouw, nadat andere klanten het briefje hadden gedeeld op Facebook.

De racistische boodschap werd achtergelaten door een jong, blank stel, dat overigens nog steeds welkom is in Anita’s New Mexico Style Cafe. Carter verklaarde tegenover lokale media dat ze het duo gewoon weer zou bedienen.

Het geven van fooi is gebruikelijk in de VS, waar bedienend personeel in restaurants vaak erg slecht betaald krijgt. De serveerster heeft uiteindelijk meer overgehouden aan de nare ervaring: veel vaste klanten kwamen langs om haar een knuffel te geven, vertelde haar baas.