Ook tweede verdachte Dortmund gaat vrijuit

Justitie in Duitsland heeft ook de verdenkingen tegen een tweede verdachte van de aanslag op de spelersbus in Dortmund ingetrokken. „De verdenking heeft zich niet gehard”, zei donderdag een woordvoerster van het parket in Karlsruhe dat het onderzoek leidt.

Het gaat om een 28-jarige Duitser uit de plaats Fröndenberg die nog werd gezocht.

Donderdag werd ook bekend dat de verdenking tegen een 26-jarige Irakees, die wel was gearresteerd, is ingetrokken. De man blijft wel vastzitten. Hij wordt er namelijk van verdacht lid te zijn van terreurbeweging Islamitische Staat. De politie heeft de woningen van beide mannen doorzocht. Voor zover bekend zijn er nu geen concrete verdachten in het vizier van justitie.