Ook Oostenrijk weert Turkse politici

In navolging van Duitsland en Nederland zijn ook in Oostenrijk bijeenkomsten met Turkse politici afgelast. Optredens van politici in Linz, Herzogenburg en Hörbranz gaan niet door terwijl in Wiener Neustadt de gemeente een manier zoekt om een stokje te steken voor een bijeenkomst zondag.

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat hij aan een aanpassing van de wet werk zodat het mogelijk wordt bepaalde bijeenkomsten met buitenlandse politici te verbieden.

In Linz heeft de zaaleigenaar waar een bijeenkomst zou worden gehouden, de boel afgelast. In de plaats Hörbranz bij de Duitse grens bleek de bijeenkomst ten onrechte als een boekpresentatie te zijn aangemeld waarna de gemeente het evenement verbood. Wiener Neustadt denkt aan een beroep op de brandvoorschriften om een optreden tegen te houden.