Ook China keurt lancering in Noord-Korea af

Ook China is niet te spreken over de Noord-Koreaanse lancering van een middellangeafstandsraket. De proef werd zondag (lokale tijd) gedaan. „China keurt deze activiteiten van Noord-Korea ten zeerste af omdat hiermee de besluiten van de VN Veiligheidsraad worden geschonden”, aldus de woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlands Zaken.

De Verenigde Staten hebben na de lancering samen met Japan en Zuid-Korea een spoedoverleg van de Veiligheidsraad van de VN aangevraagd. Volgens China is de lancering een reactie op het conflict van Noord-Korea met de VS en Zuid-Korea. „We moedigen alle partijen aan met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen moet zich inspannen en zijn verantwoordelijkheid nemen om de vrede op het Koreaanse schiereiland te behouden.”

Noord-Korea noemde de lancering van een nieuw type ballistische raket voor de middellange afstand, een succes. Het Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap schreef dat de Pukguksong-2 kan worden uitgerust met een kernkop.