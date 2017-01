Ook baby overleden na aanrijding Melbourne

De aanslag van een automobilist op tientallen voetgangers in de Australische stad Melbourne heeft zaterdag nog een vijfde leven geëist. Een drie maanden oude baby overleed volgens Australische media in het ziekenhuis. De politie meldde zaterdag dat in totaal 37 gewonden in ziekenhuizen zijn behandeld.

Een 26-jarige man reed vrijdag opzettelijk in op voetgangers in het centrum van Melbourne. De verdachte, die in zijn arm werd geschoten door de politie, heeft een geschiedenis van drugsgebruik, geweldpleging en psychische problemen. Volgens de politie had hij geen terroristisch motief.

Volgens getuigen aarzelde de automobilist geen moment toen hij de voetgangers schepte. Mensen vlogen daarbij „als skittles” door de lucht, terwijl omstanders renden voor hun leven. De man heeft nog geen verklaring afgelegd. De politie liet weten hem pas te verhoren als hij is geopereerd.

De moeder van de verdachte reageerde geschokt op de vermoedelijke betrokkenheid van haar zoon. „Ik schaam me dat ik zijn moeder ben”, zei de vrouw tegen journalisten.