Ook AzG vermoedt gebruik chemische stoffen Idlib

Slachtoffers van de mogelijke gifgasaanval in de plaats Khan Sheikhoun vertonen symptomen die „overeenkomen met blootstelling aan chemische stoffen.” Dat concludeert Artsen zonder Grenzen (AzG), dat ondersteuning biedt in een ziekenhuis in de Syrische provincie Idlib.

De symptomen deden zich volgens de hulporganisatie voor bij acht patiënten die naar het ziekenhuis werden gebracht. Het gaat onder meer om vernauwde pupillen, spierspasmen en onvrijwillige ontlasting. Dat zou volgens AzG kunnen wijzen op blootstelling aan saringas „of een vergelijkbare chemische stof.”

Medewerkers van de hulporganisatie bezochten ook andere ziekenhuizen waar slachtoffers van de vermeende aanval werden behandeld. „Zij constateerden dat de slachtoffers naar bleekmiddel roken, wat er sterk op duidt dat zij in aanraking zijn gekomen met chloor”, aldus AzG.

Bij de aanval zijn dinsdag tientallen mensen omgekomen. Artsen zonder Grenzen vermoedt dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan ten minste twee verschillende chemische stoffen.