Ook aanklacht tegen moslim in Indonesië

Christenstudenten in Indonesië hebben een rechtszaak wegens godslastering aangespannen tegen een van de leiders van een radicale moslimorganisatie die eerder een aanklacht tegen de christelijke gouverneur van Jakarta had ingediend. Dat meldde dinsdagochtend Radio 1-correspondent Michel Maas vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta. De moslimleider zou in een op YouTube gezet filmpje Jezus hebben bespot.

Eerder op de dag werd bekend dat de rechtszaak tegen gouverneur Basuki Tjahaja Purname, alias Ahok, wegens godslastering doorgaat. Op 3 januari wordt die zaak voortgezet.