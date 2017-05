Micheal Flynn, de ontslagen veiligheidsadviseur van Donald Trump, is woensdag lokale tijd gedagvaard, omdat hij een speciale onderzoekscommissie weigert inzage te geven in bepaalde documenten over zijn relaties met Rusland.

Juist vanwege zijn mogelijk strafbare contacten met Rusland moest Flynn opstappen. De speciale Senaatscommissie onderzoekt of het kamp-Trump contact heeft gehad met Russen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.