Ontruimingen om overstromingen Californië

De autoriteiten in de Californische stad San Jose hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van zo’n duizend woningen. De woningen dreigen volledig onder te lopen als gevolg van de watersnood in het gebied. In de stad, een voorstad van Silicon Valley met ongeveer een miljoen inwoners, is de noodtoestand afgekondigd.

Als gevolg van zware regenval is de Coyote Creek buiten zijn oevers getreden. Hele wijken staan daardoor onder een laag modderig water. Reddingswerkers proberen met bootjes mensen naar droge grond te krijgen. Brandweerlieden gaan van deur tot deur om mensen te adviseren een veilig heenkomen te zoeken.

De verwachting is dat het waterpeil verder stijgt. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gevallen, maar zeker driehonderd woningen zijn zwaarbeschadigd.