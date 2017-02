Ontruiming kraakpand van 17,5 miljoen

Politie en deurwaarders zijn in een van de duurste wijken ter wereld, Belgravia in Londen, woensdag begonnen krakers uit een pand van omgerekend 17,5 miljoen euro te zetten.

Het pand aan Eaton Square is van de Russische miljardair Andrej Gontsjarenko en stond leeg toen krakers 23 januari binnendrongen. Ze noemen zich Autonome Natie van Anarchistische Libertijnen (Anal) en stellen het pand in gebruik te hebben genomen als opvang voor daklozen. De rechter heeft dinsdag de ontruiming bevolen, meldde de krant The Guardian.