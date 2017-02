De Russische en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gaan waarschijnlijk met elkaar in overleg over Syrië. Het gesprek tussen Sergej Lavrov en de net aangetreden Rex Tillerson zal plaatsvinden in Duitsland. Dat heeft Mikhail Bogdanov, de Russsische onderminister van Buitenlandse Zaken, maandag gezegd tegen het persbureau Interfax.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer en waar dit gesprek zal plaatsvinden.