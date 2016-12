„Onthouding stem VS geen wraak op Netanyahu”

De onthouding van de VS bij de stemming vrijdag in de Veiligheidsraad over een Israël onwelgevallige resolutie was geen steek onder water van president Barack Obama richting de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat zei Obama’s vice-veiligheidsadviseur Ben Rhodes vrijdag in een interview met CNN.

„Het beleid van de VS is al decennialang gekant tegen de nederzettingen. De reden dat we deze stap hebben genomen is omdat we de afgelopen jaren een versnelling in de groei van de nederzettingen hebben gezien. Als deze trend zich doorzet wordt de tweestatenoplossing onmogelijk”, zei Rhodes.

Israël en aankomend president Donald Trump hadden bij de VS aangedrongen op het gebruik van het vetorecht. Nadat veertien van de vijftien gedelegeerden voor de resolutie hadden gestemd, twitterde Trump dat het voor de VN allemaal anders wordt na 20 januari.

Vice-veiligheidsadviseur Rhodes noemde Trumps poging het standpunt van de VS te beïnvloeden „ongebruikelijk”. „Vanaf 20 januari is hij verantwoordelijk voor het Amerikaanse beleid. Tot 20 januari is president Obama dat. Zo werkt het. Er is maar één president per termijn.”

Israël voelde zich door Obama zwaar in de steek gelaten en heeft de hoop nu gevestigd op Trump. „De regering van Obama heeft niet alleen nagelaten Israël te beschermen tegen deze bendevorming in de VN, ze spande er achter de schermen mee samen”, aldus premier Benjamin Netanyahu.