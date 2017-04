Onduidelijkheid winnaar verkiezingen Ecuador

Het is nog onduidelijk wie de presidentsverkiezingen in Ecuador heeft gewonnen. Volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Cedatos is Guillermo Lasso Mendoza, de centrumrechtse presidentskandidaat van de oppositie in Ecuador, de winnaar. Volgens onderzoeksinstituut Perfiles de Opinión is echter de linkse regeringskandidaat Lenín Moreno Garcés de winnaar.

12,8 miljoen burgers konden hun stem uitbrengen. Lasso heeft bij de verkiezingen 53 procent van de stemmen gekregen en Moreno 46 procent, aldus een exitpoll van onderzoeksbureau Cedatos. Perfiles de Opinión heeft echter becijfert dat Moreno met 52 procent van de stemmen gewonnen heeft en Lasso 47 procent.

Ecuador heeft sinds begin 2007 een linkse regering onder leiding van de scheidende president Rafael Correa. Die beschermt sinds juni 2012 de Australische oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, in de ambassade in Londen. Lasso heeft tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat hij Assange uit die ambassade weg wil hebben. Assange nam zijn toevlucht tot de ambassade nadat Engeland had bepaald dat hij moest worden uitgeleverd aan Zweden naar aanleiding van een klacht over verkrachting. Assange vreest ook uitlevering aan de VS.