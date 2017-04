De ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten in Berlijn, Ali Abdullah al-Ahmed, heeft om een grondig onderzoek naar imams in Europa gevraagd. „Het is heel belangrijk dat we weten welke boodschap zij prediken,” aldus de ambassadeur, voorafgaand aan het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) aan Abu Dhabi.

Tijdens de vluchtelingencrisis heeft Duitsland honderdduizenden migranten opgenomen. Een humanitair gebaar, maar niet zonder risico’s, aldus de ambassadeur.