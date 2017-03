Onderzoek naar contact Trump met Rusland

Een speciale commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat onderzoek doen naar de mogelijke contacten tussen leden van de Trump-campagne en Rusland. Dat heeft voorzitter van de ‘Intelligence committee’ Adam Schiff (Democraten) woensdag gezegd.

In de commissie zitten ook Republikeinen. Zij hebben ook ingestemd met het onderzoek dat antwoord moet geven op de vragen of Rusland actief contact heeft gehad met mensen uit het Trump-kamp voordat Trump president werd.

Woensdag werd ook bekend dat minister van Justitie Jeff Sessions twee keer met de Russische ambassadeur heeft gesproken, maar dat niet heeft gemeld toen hij genomineerd werd als minister. Trump heeft altijd ontkend dat leden van zijn team contact hadden met Rusland.

Nederland speelt ook een rol in deze rel. Volgens The New York Times hebben ambtenaren op het Witte Huis in de laatste dagen van Obama een spoor van informatie achtergelaten over de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Volgens The New York Times hebben bronnen in onder andere Nederland melding gemaakt van geheime ontmoetingen in Europa. Ook zouden Amerikaanse inlichtingendiensten gesprekken hebben afgeluisterd waaruit zou blijken dat er contact was tussen het Kremlin en de Trump-campagne.

In februari moest Michael Flynn al het het veld ruimen omdat hij in het geheim met de Russische ambassadeur in Washington over de Amerikaanse economische sancties had gesproken en daarover had gelogen.

Het is voor Amerikaanse burgers verboden met buitenlandse regeringen te onderhandelen namens de VS.