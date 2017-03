Onderzoek naar chatgroep politie Antwerpen

De Belgische politie is een intern onderzoek gestart naar een voormalige WhatsApp-groep van zo’n 25 leden van een politiedienst in Antwerpen. Politiemensen zouden volgens Belgische media in de groep hebben opgeschept over het gebruik van geweld.

Volgens het Nieuwsblad stond de groep, die ook werd gebruikt voor praktische zaken, vol seksistische en racistische opmerkingen. Ook waren er verwijzingen naar Hitler en werd er zelfs de geheime locatie van automatische wapens gedeeld, evenals de plek waar het sleuteltje lag van de kast met machinepistolen.

Een andere populaire bezigheid was het voor schut zetten van andere agenten, aldus de krant. Ook werden foto’s van gedetineerden verspreid, waar vervolgens enthousiast commentaar op werd geleverd door leden van de groep.

De dienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen gebruikte de WhatsApp-groep in 2015 en 2016. De chatgroep werd uiteindelijk opgedoekt nadat het bestaan was uitgelekt. Alle betrokken zouden nog werken bij de politie.