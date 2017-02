Onderzoek geweldsvideo Congo

De regering van de Democratische Republiek Congo doet onderzoek naar een filmpje waarop een groepje mensen door mannen in legeruniform wordt doodgeschoten. De slachtoffers zouden opstandelingen zijn. Ze waren gewapend met katapults en houten knuppels.

Op de zeven minuten durende video, die op grote schaal op sociale media is gedeeld, valt te zien dat ongeveer tien mensen om het leven worden gebracht. Onder hen zijn ook enkele vrouwen. Het zou gaan om een operatie tegen een opstandige militie die uit is op wraak voor de dood van hun leider vorig jaar zomer.

De Verenigde Naties zeiden deze week dat uit rapporten blijkt dat het leger in deze strijd al meer dan honderd mensen heeft gedood. De authenticiteit van het filmpje staat niet vast en onduidelijk is wanneer het is opgenomen.