Omstreden Belgisch slachthuis mag weer open

Het omstreden varkensslachthuis in het Belgische Tielt gaat donderdag weer open. Het bedrijf moet wel aan een hele reeks voorwaarden voldoen en garanderen dat het afgelopen is met de dierenmishandeling. Yopman Thomas De Roover van de Debra Group, waar de slachterij onder valt, stelt dat dat kan. Hij is erg opgelucht.

De Vlaamse minister Ben Weyts (Dierenwelzijn) sloot het slachthuis twee weken geleden toen uit een filmpje van dierenrechtenactivisten was gebleken dat er ernstige misstanden plaatsvinden. Hij had het actieplan van het bedrijf tot nu toe niet goedgekeurd, maar gaat „onder strenge voorwaarden” akkoord met de heropening.

Zo komt er direct een uitgebreide doorlichting, waarbij alle procedures, noodplannen en apparatuur onder de loep worden genomen.

Het slachthuis levert ook aan Nederlandse slagers, maar hoeveel en aan wie is niet duidelijk.