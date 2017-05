Iraakse strijdkrachten hebben de terreurgroep Islamitische Staat in Mosul volledig omsingeld. Dat heeft een woordvoerder van de coalitie die de Irakezen in de strijd tegen IS ondersteunt dinsdag gezegd.

De IS-strijders staan „aan de rand van een totale nederlaag”, zei kolonel John Dorrian van de Amerikaanse luchtmacht.

Een Iraakse legerwoordvoerder zei dat het gebied dat IS nog in handen heeft is teruggebracht tot 12 vierkante kilometer.