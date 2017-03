Officiële functie voor Ivanka Trump in Witte Huis

Ivanka Trump krijgt een officiële baan in het Witte Huis. Het gaat om een onbetaalde functie. Dat meldt CNN.

Eerder deze maand werd al bekend dat de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump een kantoor in de West Wing zal betrekken. Er was toen nog sprake van een officieuze rol.

Ivanka Trump zal haar vader assisteren en krijgt om die reden toegang tot geheime documenten. Haar man Jared Kushner heeft ook een belangrijke rol als adviseur van de president.

De vrijwillige baan van Ivanka Trump in het Witte Huis kwam haar eerder op kritiek te staan. Nu haar functie een officieel karakter gekregen heeft, is de first daughter ook gebonden is aan de ethische regels van de Amerikaanse regering.