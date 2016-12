Oekraïne laat separatisten vrij

Oekraïne heeft vijftien gevangen separatisten vrijgelaten en overgedragen aan hun pro-Russische kompanen in het oosten van het land. He overdragen van de gevangenen was door de regering in Kiev aangekondigd als een ‘gebaar’.

De gevangenen gingen bij Horlivka de linie tussen de partijen over. Tijdens de kerst en jaarwisseling zwijgen de wapens, al werd het bestand hier en daar geschonden. Sinds woensdag kwamen twee Oekraïense militairen om bij gevechten.

Sinds 2014 strijdt het leger van Oekraïne in het oosten tegen pro-Russische separatisten.