Oeganda arresteert voormalige M23-rebellen

Oeganda heeft meer dan honderd voormalige M23-rebellen opgepakt die probeerden terug te keren naar de Democratische Republiek Congo. Daarmee schonden ze de afspraak om te demobiliseren na hun nederlaag in 2013, zei de regering donderdag.

De voormalige strijders, die in Oegandese kampen verbleven, werden volgens een regeringswoordvoerder aangehouden toen ze in vermomming probeerden om Congo binnen te komen. Dat land sloeg afgelopen weekend alarm over de activiteiten van de rebellen.

Volgens de woordvoerder zitten nog 270 voormalige M23-strijders in een kazerne in Oeganda. Hij voegde toe dat een andere groep van veertig ex-rebellen een week geleden is ontsnapt. Zij zijn nog spoorloos.

Een terugkeer van de opstandelingen is een schrikscenario voor de Congolese autoriteiten: M23 slaagde er in 2012 in Goma te veroveren, een Congolese stad met 1 miljoen inwoners. De rebellen werden er uiteindelijk verdreven door VN-troepen en het regeringsleger.