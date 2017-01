Obama: strafkorting Manning geheel gepast

President Barack Obama van de VS noemt het inkorten van de straf van klokkenluider Chelsea Manning „geheel gepast” gezien de omstandigheden. Hij zei dat woensdag tijdens zijn laatste persconferentie als staatshoofd.

Dinsdag werd bekend dat Manning in mei al vrijkomt. Zij werd in 2013 tot 35 jaar cel veroordeeld wegens het publiceren van vertrouwelijke stukken via WikiLeaks. De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van de vertrekkende president gratie krijgen of van wie de celstraf wordt verkort.

Obama noemde de straf van Manning woensdag vergeleken bij de straf voor anderen die geheimen hebben gelekt „disproportioneel”. Verder heeft ze een harde tijd achter de tralies achter de rug. Onder andere omdat Manning de volle verantwoordelijkheid nam, is het omzetten van haar straf volgens Obama gepast.

Manning was nog man toen hij in 2010 honderdduizenden boodschappen en berichten van Amerikaanse militaire en diplomatieke instellingen doorgaf aan WikiLeaks. Hij werd kort daarna in mei 2010 in Irak gearresteerd en in augustus 2013 door de krijgsraad veroordeeld wegens onder meer spionage en diefstal. Tijdens zijn detentie onderging hij een geslachtsoperatie.