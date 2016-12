Obama en Abe herdenken aanval op Pearl Harbor

De Amerikaanse president Barack Obama heeft 75 jaar na de Japanse luchtaanval op marinebasis Pearl Harbor de Japanse premier Shinzo Abe ontvangen op Hawaï. De ontmoeting van beide regeringsleiders wordt gezien als een volgende stap in de verzoening tussen de landen, die nauwe partners zijn op het gebied van handel en veiligheid.

De twee regeringsleiders hebben herdenkingskransen gelegd bij USS Arizona Memorial, ter ere van de Amerikaanse soldaten die omkwamen bij de aanval. Ze hielden vervolgens een moment stilte.

„Dit historisch gebaar toont de kracht die uitgaat van verzoening”, zei Obama nadat beiden kransen en bloemen hadden neergelegd en Abe zijn medeleven had betuigd aan de slachtoffers en de nabestaanden. „Een herinnering dat zelfs de diepste oorlogswonden kunnen leiden tot vriendschap en langdurige vrede”,aldus de Amerikaanse president.

Obama had in oktober als eerste zittende Amerikaanse president een bezoek gebracht aan de Japanse stad Hiroshima, waar de Amerikanen in 1945 de eerste atoombom op Japan lieten vallen. Hij herdacht daar bij het grafmonument de 140.000 slachtoffers, maar bood geen excuses aan.

„De gruwelen van de oorlog moeten nooit worden herhaald”, zei Abe vooraf aan zijn vertrek uit Tokio. Abe is de eerste Japanse premier die eer bewijst bij het gedenkteken. Zoals verwacht bood ook de Japanse premier dinsdag geen excuses aan.