Noorse premier naar China

De Noorse premier Erna Solberg brengt volgende week een bezoek aan China voor besprekingen met president Xi Jinping en premier Li Keqiang. Het wordt het eerste bezoek van een Noorse premier aan China sinds de diplomatieke betrekkingen in december werden hersteld.

De banden tussen Oslo en Peking waren bevroren nadat het Noorse Nobelcomité de Nobelprijs voor de Vrede in 2010 had toegekend aan de Chinese dissident Liu Xiaobo. In een verklaring wees Solberg er op dat China de belangrijkste handelspartner van haar land is in Azië. Normalisering van de betrekkingen schept kansen voor Noorse bedrijven en is goed voor de werkgelegenheid, zei de premier.

Het bezoek duurt van 7 tot 10 april.