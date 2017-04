Noord-Koreaanse rakettest mislukt volgens VS

Noord-Korea heeft woensdag opnieuw een raket afgevuurd. Het projectiel kwam in de zee ten oosten van het land terecht, aldus Amerikaanse en Zuid-Koreaanse functionarissen. Volgens een hoge Amerikaanse militair was de test een mislukking. De raket tolde ongecontroleerd uit zijn baan en stortte brandend in het water voor de Noord-Koreaanse kust.

De lancering vanaf het land kwam vlak voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump, wat het vermoeden deed rijzen dat het een getimede actie was om aandacht te trekken.

Aanvankelijk meldden Amerikaanse en Zuid-Koreaanse bronnen dat het ging om een ballistische raket voor de middellange afstand van het type KN-15 waarmee Noord-Korea in februari voor het eerst experimenteerde. De raket kan bijzonder snel worden ingezet omdat het projectiel de brandstof al aan boord heeft. Dat maakt het volgens experts ook lastig om in de gaten te houden wanneer het land er een afschiet.

Later werd de typering in twijfel getrokken omdat de KN-15 vaste brandstof gebruikt en de woensdag afgevuurde vloeibare. Dat gebeurde bovendien niet vanaf een mobiele lanceerinrichting maar vanaf een vaste plek. De conclusie was dat het een Scud-raket moet zijn geweest. Feit bleef volgens de Zuid-Koreanen dat het ding amper 60 kilometer ver kwam.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei na de test in februari dat de toen nieuwe KN-15 het land in staat stelt een nucleaire aanval te openen op de VS en Zuid-Korea.