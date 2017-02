„Noord-Koreaanse ministeries achter moord”

De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten beweren dat de moord op Kim Jong-nam is beraamd door de Noord-Koreaanse ministeries van Staatsveiligheid en van Buitenlandse Zaken. Ze hebben parlementsleden in Seoul over hun bevindingen ingelicht.

Van de acht Noord-Koreanen die in Maleisië zijn opgepakt, werken er vier voor Staatsveiligheid en twee voor Buitenlandse Zaken, zo hebben de parlementsleden bekendgemaakt.

Kim Jong-nam (45), de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, kreeg op 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur zenuwgas in zijn gezicht gespoten. Hij overleed enkele uren later in een ziekenhuis in de Maleisische hoofdstad. De Verenigde Staten en Zuid-Korea beschuldigden vrijwel onmiddellijk Noord-Korea ervan achter de moord te zitten.

Kim Jong-nam studeerde in Japan en Zwitserland. Hij woonde naar verluidt afwisselend in Macao en Peking.