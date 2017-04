„Noord-Korea wacht met nieuwe kernproef”

Noord-Korea zal op korte termijn vermoedelijk geen nucleaire of rakettesten uitvoeren. Dat zeggen Zuid-Koreaanse legerfunctionarissen tegen The Korea Times. Ze verwachten dat het regime in Pyongyang een afwachtende houding aanneemt vanwege de Chinese druk en de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio.

„Amerikaanse troepen en hun wapens zijn hier voor een oefening”, zei een van de bronnen. „Het zou lastig zijn voor Kim Jong-un om met nieuwe provocaties te komen.” De functionaris stelde dat het aannemelijk is dat Pyongyang wacht tot de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen de gezamenlijke oefening hebben afgerond.

Zuid-Korea is in hoge staat van paraatheid in de aanloop naar een belangrijke viering in Noord-Korea, de 85e verjaardag van de oprichting van het volksleger dinsdag. Waarnemers hebben eerder gezegd dat Pyongyang klaar lijkt te zijn om een nieuwe kernproef uit te voeren.