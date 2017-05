Noord-Korea waarschuwt parlement VS

Een Noord-Koreaanse parlementscommissie heeft een dreigbrief gestuurd naar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Noord-Koreanen waarschuwen hun Amerikaanse collega’s dat het opleggen van nieuwe sancties er slechts toe zal leiden dat nog meer vaart wordt gezet achter het ontwikkelen van kernwapens.

Een overweldigende meerderheid van de Amerikaanse afgevaardigden stemde eerder deze maand voor strengere strafmaatregelen tegen Noord-Korea, dat tegen de zin van Washington werkt aan atoomwapens en raketten. Dat schoot Pyongyang in het verkeerde keelgat: de Noord-Koreanen verweten het Huis in hun brief „geobsedeerd” te zijn.

De nieuwe sancties, die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, moeten het regime van Kim Jong-un financieel treffen. Dat moet het moeilijker maken een kernwapenprogramma te financieren.

„Naarmate het Huis van Afgevaardigden meer van dit soort roekeloze en vijandige wetten uitvaardigt, zullen de inspanningen van de Democratische Volksrepubliek Korea om nucleaire afschrikkingsmiddelen te bemachtigen alleen maar in snelheid toenemen”, dreigt de commissie in de brief, die werd gepubliceerd door staatspersbureau KCNA.