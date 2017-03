Noord-Korea test opnieuw raketmotor

Noord-Korea heeft opnieuw een raketmotor getest. Het is de derde test op rij, zo zeggen twee Amerikaanse defensiespecialisten tegen nieuwszender CNN. De raketmotor werd vorige week vrijdag getest.

Het stalinistische land zorgt met dergelijke testen regelmatig voor spanning in de internationale gemeenschap. Vooral buurlanden zijn bezorgd over het nucleaire - en raketprogramma van het onvoorspelbare regime in Pyongyang.

Noord-Korea werkt volgens experts waarschijnlijk aan de ontwikkeling van een kernraket die de Verenigde Staten kan bereiken.